В Украине с нового года подорожают биометрические паспорта

В Украине с 1 января возрастет стоимость оформления паспортов – в форме карточки, для выезда за границу, а также временного и постоянного видов на жительство.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба. Подорожание связано с ростом цены на бланки документов.

"С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство", – говорится в сообщении.

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки составит 363 грн при оформлении до 20 рабочих дней (ранее 345 грн) и 471 грн – до 10 рабочих дней (ранее 489 грн).

Цена загранпаспорта составит 694 грн при условии оформления до 20 рабочих дней (682 грн) или 1046 грн – до 7 рабочих дней (1034 грн).

Оформление временного вида на жительство обойдется в 891 грн (ранее 915 грн), постоянного – 728 грн (ранее 752 грн), уточнили в миграционной службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета больше не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой обычный или загранпаспорт в мобильном приложении "Дія".

Согласно решению НБУ, воспользоваться этим методом смогут все украинцы, имеющие биометрические документы. Для этого нужно установить приложение "Дія" на смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.