В Україні з нового року подорожчають біометричні паспорти

В Україні з 1 січня зросте вартість оформлення паспортів – у формі картки, для виїзду за кордон, а також тимчасової та постійної посвідок на проживання.

Про це повідомила Державна міграційна служба. Подорожчання пов'язане з ростом ціни на бланки документів.

"З 1 січня 2021 року Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. З огляду на це несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і посвідок на тимчасове та постійне проживання", – йдеться в повідомленні.

Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки становитиме 363 грн у разі оформлення до 20 робочих днів (раніше 345 грн) і 471 грн – до 10 робочих днів (раніше 489 грн).

Ціна закордонного паспорту становитиме 694 грн за умови оформлення до 20 робочих днів (682 грн) або 1046 грн – до 7 робочих днів (1034 грн).

Оформлення тимчасової посвідки на проживання обійдеться у 891 грн (раніше 915 грн), постійної – 728 грн (раніше 752 грн), уточнили в міграційній службі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Україні клієнтам банків у разі дистанційного відкриття рахунку більше не потрібно фізично надавати ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий звичайний або закордонний паспорт у мобільному додатку "Дія".

Згідно з рішенням НБУ, скористатися цим методом зможуть всі українці, які мають біометричні документи. Для цього потрібно встановити додаток "Дія" на смартфон і верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою Системи BankID НБУ.