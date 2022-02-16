В Украине почтили память жертв Хащеватской трагедии: 80 лет назад были расстреляны более тысячи евреев. Фото

В Хащеватом (Кировоградская область) в среду, 16 февраля, почтили память более тысячи евреев, расстрелянных в этом населенном пункте во время Второй мировой войны. Хащеватской трагедии в этом году – 80 лет.

Глава еврейской общины Кропивницкого, главный редактор "Украина-Центр" Ефим Мармер на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие фото. Он отметил, что тогда были убиты 378 детей, которые могли бы жить и сегодня.

"80 лет Хащеватской трагедии. Расстояние длиной в целую жизнь. А ведь кто-то из расстрелянных 16 февраля 1942 года 378 детей мог бы жить и сегодня", – написал он.

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Митинг-реквием прошел возле мемориального комплекса памяти жертвам трагедии. На мероприятии присутствовали местные жители, представители власти и ученики местной школы.

Хащеватская трагедия произошла в 1942 году. Расстрелы начались 16 февраля и продолжались несколько дней. Всего было расстреляно более тысячи граждан еврейской национальности, более трети из которых были детьми. Дома евреев были разграблены местными.

Выжить удалось лишь двум детям. Веру Ташлицкую в момент залпа толкнули в яму, откуда она видела, как убили ее родных. Впоследствии она более двух лет пряталась в семье Валентины и Ефима Левицких, а сейчас проживает в США.

Исаак Крыс спрятался в суфлерской будке, а впоследствии был спасен украинской семьей. Впоследствии он попал в бершадское гетто, но и там смог выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, раввин Украины Моше Реувен Азман призвал украинцев не поддаваться панике из-за информации относительно возможного вторжения российской армии на территорию страны. При этом он отметил, что нужно быть готовыми к любой ситуации и помнить, что украинцам будут помогать.