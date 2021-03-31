В Украине побит рекорд смертности и госпитализаций с COVID-19

Карина Бондаренко Общество 09:17, 31.03.2021 Обновлено: 10:06, 31.03.2021

В Украине за минувшие сутки, 30 марта, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии.

Кроме того, было госпитализировано рекордное количество зараженных коронавирусом. Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 407 пациентов, госпитализировали 5558 человек.

Больше всего зараженных 30 марта умерло в Киеве – 38, Хмельницкой области – 28 и Киевской – 21. Три пациента скончались в Херсонской области, по четыре больных умерли в Кировоградской и Луганской областях.

Предыдущий рекорд смертности был установлен 23 марта – 342 смерти от COVID-19.

Смертность от коронавируса в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua
Количество госпитализированных с коронавирусом в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава украинского Минздрава заявил, что британский штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, поэтому на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации.

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