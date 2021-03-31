В Україні побито рекорд смертності і госпіталізацій із COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 09:17, 31.03.2021 Оновлено: 09:25, 31.03.2021

В Україні за минулу добу, 30 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість осіб з початку пандемії.

Крім того, було госпіталізовано рекордну кількість заражених коронавірусом. Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 407 пацієнтів, госпіталізували 5 558 осіб.

Найбільше заражених 30 березня померло в Києві – 38, Хмельницькій області – 28 та Київській – 21. Три пацієнта померли в Херсонській області, по чотири хворих померли в Кіровоградській і Луганській областях.

Попередній рекорд смертності був встановлений 23 березня – 342 смерті від COVID-19.

Смертність від коронавірусу в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua
Кількість госпіталізованих з коронавірусом в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова українського Міністерства охорони здоров'я заявив, що британський штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, тому на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації.

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