В Україні побито рекорд смертності і госпіталізацій із COVID-19

В Україні за минулу добу, 30 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість осіб з початку пандемії.

Крім того, було госпіталізовано рекордну кількість заражених коронавірусом. Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 407 пацієнтів, госпіталізували 5 558 осіб.

Найбільше заражених 30 березня померло в Києві – 38, Хмельницькій області – 28 та Київській – 21. Три пацієнта померли в Херсонській області, по чотири хворих померли в Кіровоградській і Луганській областях.

Попередній рекорд смертності був встановлений 23 березня – 342 смерті від COVID-19.

Смертність від коронавірусу в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Кількість госпіталізованих з коронавірусом в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова українського Міністерства охорони здоров'я заявив, що британський штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, тому на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації.