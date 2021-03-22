В Украине ожидаются заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на понедельник

Анна Паскевич Общество 05:55, 22.03.2021 Обновлено: 09:53, 22.03.2021

В понедельник, 22 марта, в Украине ожидается прохладная погода, ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в Киеве облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса мороза, днем +4...+6. Ночью без осадков.

На западе облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 0...-4, днем +4...+7 градусов. В Карпатах умеренный снег.

На севере облачно с прояснениями, утром и днем мокрый снег с дождем, ночью без осадков. Температура воздуха составит -2...-4 ночью, +4...+6 днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории существенных осадков не ожидается. В центре и на востоке ветер восточный и северо-восточный, в южной части – восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-5, днем +4...+7 градусов.

22 марта в Украине ожидается прохладная погода
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца марта и когда в Украину придет тепло. По ее словам, весна 2021 года напоминает "старую весну, которая укладывается в старые климатические сроки".

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