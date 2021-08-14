В Украине ожидается новый пик жары: прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 15 августа, будет сухой и жаркой. Дожди ожидаются в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на остальной территории – переменная облачность. Температура воздуха на западе страны поднимется до +27+30 градусов днем и +13+17 ночью.

Так же жарко будет и в северных регионах +28+31 градусов днем и +13+16 ночью. Аналогичная температура воздуха ожидается на остальной территории страны. Прохладнее будет лишь в "дождевых" регионах – от 25 до 27 градусов тепла.

Видео дня

В то же время в 9 регионах Украины – повышенная пожарная опасность. В частности, опасные условия объявлены для Ривненской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областей.

Народный синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала на 15 августа жаркую погоду. По ее словам, иногда столбики термометров днем покажут +32. Серьезных осадков в выходной не прогнозируют, но возможен и дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL: