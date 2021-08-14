В Украину вернется жара, а затем хлынут дожди: синоптик уточнила прогноз погоды

В это воскресенье, 15 августа, погода в Украине снова будет жаркой – местами столбики термометров днем покажут +32. Серьезных осадков на выходной не прогнозируют, но возможен и дождь с грозой.

Об этом в посте на Facebook рассказала народный синоптик Наталья Диденко. Она также дала прогноз на часть следующей недели – относительно усиления жары и увеличения осадков.

По ее словам, днем 15 августа в разных регионах ожидается +26... +32. Сухо и солнечно будет в Киеве, до +30. Локальные грозовые дожди вероятны в некоторых районах южных, восточных областей и вечером в западной части.

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По данным Укргидрометцентра, 15 августа дожди ожидаются в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Температура воздуха ночью в пределах +14... +18, на юге теплее на несколько градусов; днем +27... +31. Облачно с прояснениями, ветер юго-западный, северный 3-8 мс, а на востоке и юге возможны порывы ветра северо-восточного направления, 5-10 или 7-12 м/с.

Диденко подчеркнула, что уже 16-17 августа жара в стране усилится – местами температура воздуха составит +29... +34, а где-то повысится до +36.

В частности, наиболее жарко будет в восточных и южных областях. Немного свежее воздух 18 августа ожидается в западных, северных регионах, на Винниччине.

В этот же день, в среду, возможно увеличение осадков – местами, в том числе и в столице, пройдут грозовые дожди, а столбики термометров опустятся до +25... +28.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что погода в Украине в первой половине следующей недели будет жаркой, местами до +34 градусов. Однако после этого придет похолодание с дождями и грозами, которое принесет атмосферный фронт.