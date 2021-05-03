В Украине отмечают Поливальный понедельник: история и традиции праздника

Первый понедельник после Пасхи в Украине называют Поливальным иди Волочильным. В этот день раньше было принято ходить в гости с гостинцами, а парням с рассвета поливать девушек водой.

Традиция существует не только в Украине, а Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, пишет zn.ua. Юноши обливали понравившихся девушек водой, выражая свою симпатию.

Также поливали прохожих и друзей, купались в реках и озерах. Считалось, что вода в этот день несет очищение, избавляет от болезней. В некоторых регионах традиция длилась несколько дней. В одни из них обливались только парни, а в другие – девушки.

Существовал также обычай, когда незамужнюю девушку выводили во двор, а парни должны были трижды облить ей шею со словами "Христос воскрес!". После девушка приглашала юношей в дом и вручала каждому крашанки.

В Поливальный понедельник крестники ходят в гости к своим крестным, принося гостинцы. Крестные также должны отблагодарить и подарить подарки. Традиция ходить в гости касается не только крестников, в этот день принято обмениваться писанками и крашанками.

На Полесье в понедельник было принято ходить на кладбища и посещать могилы покойных родных. В гости друг к другу ходили кумовья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 2 мая, Украина отмечала Светлое Христово Воскресение – Пасху-2021. В некоторых храмах состоялись ночные богослужения, а утром служители церкви освятили яйца и пасхи.