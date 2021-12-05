Наев отметил вклад волонтеров в борьбу с агрессором: мы бы не имели такой мощной армии. Видео

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинцев с Международным днем добровольца. Он подчеркнул, что сегодня волонтеры стали посредниками между украинским народом и военными, стали их поддержкой и опорой.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Командования объединенными силами ВСУ. Наев напомнил, что без помощи волонтеров украинская армия сегодня не смогла бы настолько эффективно противостоять российской агрессии.

"Ваша волонтерская работа всегда помогает нашим военным стоять на защите Родины, сдерживать врага и эффективно выполнять боевые задачи... Уже восьмой год наше единство демонстрирует всем, что такое Украина, братство, патриотизм и преданность!

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Благодарю вас за бескорыстный труд, за искреннюю помощь тем, кто в нем нуждается. Уверен, пока в наших сердцах есть место для отзывчивости, человечности и сострадания, Украина будет жить и процветать. Слава Украине! Вместе победим!" — сказал Наев в своем обращении.

Это праздник отмечают во всем мире, в том числе и в Украине, ежегодно 5 декабря. Его инициатором в 1985 году выступила Генеральная Ассамблея ООН, призвав правительства стран создавать больше возможностей для волонтеров независимо от рода их деятельности.

Волонтерское движение — благотворительная деятельность, осуществляемая людьми без заработной платы, без продвижения по службе, а ради благосостояния и процветания сообществ и общества в целом. В Украине движение зародилось в 90-х годах, но расцвета достигло в период Революции Достоинства и российско-украинской войны.

Именно волонтеры помогали по крупицам восстанавливать украинскую армию после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Они шли добровольцами на фронт, собирали финансовую помощь, возили на передовую все необходимое – начиная с носков и лекарств и заканчивая военными тепловизорами.

А начало пандемии коронавируса еще раз показало, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. Буквально по всему миру неравнодушные люди закупали кислородные аппараты, медикаменты, помогали врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также пенсионерам и согражданам с ограниченными возможностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании от COVID-19 умер 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, ставший героем страны после того, как за время пандемии собрал почти 33 млн фунтов для Национальной службы здравоохранения.