В Украине отмечают День медика: трогательные поздравления для тех, кто спасает жизнь, несмотря ни на что

27 июля, согласно указу президента от 2023 года, в Украине отмечают День медика. В реалиях полномасштабной войны медицинские работники нашей страны каждый день спасают жизни не только гражданских, но и военнослужащих.

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OBOZ.UA поздравляет с профессиональным праздником всех причастных. В этот день теплые слова врачам, медсестрам, фельдшерам и всем работникам этой сферы передали многие госведомства, чиновники и представители Сил обороны.

Служба безопасности Украины поблагодарила медиков – современных Героев для каждого украинца – за неутомимый труд, мужество и любовь к людям.

"Ваши золотые руки творят настоящие чудеса, спасая жизнь раненых воинов, защищающих Украину, и гражданских, пострадавших от ужасных вражеских обстрелов. И именно ваша самоотверженность и искренняя забота дают им силы для быстрого выздоровления.

Особая благодарность персоналу Военно-медицинского управления СБУ за невероятные усилия по спасению и реабилитации украинских защитников", – написала пресс-служба.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, указал – медики продолжают спасать нас, несмотря ни на что.

"Под обстрелами. В темных бомбоубежищах. В стабпунктах вблизи фронта. В стерильных операционных и, если нужно, то просто на улице. Украинские медики, гражданские и военные, ежесекундно доказывают, что нет ничего ценнее человеческих жизни", – заявил он.

Пресс-офицер 47 отдельной штурмовой бригады ВСУ, журналистка Анастасия Блищик поделилась историей о реалиях спасения жизней на передовой:

– Друг, я снял кольцо твое, – спокойно произносит медик "Ветер".

– А я на скрипке смогу играть? – спрашивает раненый с оторванной кистью руки, свисающей на коже.

– А ты до этого играл?

– Нет!

Запорожская областная военная администрация по случаю Дня медика отметила коллективы больниц региона. Лучшие врачи получили грамоты и почетные знаки отличия.

В ОВА рассказали, что на Запорожье в медицинской отрасли работают 19 тысяч человек, 329 медицинских работников защищают Украину в рядах ВСУ.

"Я хочу поблагодарить руководителей и коллективы наших больниц. Несмотря на то, что Запорожье находится в 20 километрах от линии фронта, десятки тысяч медицинских работников остаются здесь и спасают людям жизни", – подчеркнул глава ОВА Иван Федоров.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, написал, что медработники Харьковщины демонстрируют истинную отвагу и несокрушимость, потому что остаются на передовой и в больницах под угрозой вражеских обстрелов и атак.

"За время полномасштабной агрессии России они спасли более 5000 жизней людей, пострадавших от вражеских обстрелов. Из которых – 352 ребенка.

Медики Харьковщины, врачи, медсестры, медбраты, боевые медики – вы настоящие герои. Ваш труд является примером мужества и самоотверженности", – поздравил Синегубов.

Государственная пограничная служба Украины в этот праздник показала один день из жизни военного медика на стабилизационном пункте. Фото можно посмотреть по ссылке.

"Они – те, кто дарит надежду и поддержку в самые трудные моменты", – описали работу медиков в ГПСУ.

Ранее OBOZ.UA собрал подборку лучших поздравлений для украинских медиков в день их профессионального праздника.

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