Ежедневно вызовы, требующие быстрых решений: ГПСУ показала один день из жизни медиков на стабпункте. Фото

В День медицинского работника, 27 июля, Государственная пограничная служба Украины показала один день из жизни военного медика на стабилизационном пункте. Это те люди, которые ежедневно сталкиваются с вызовами, требующими быстрых решений и глубоких знаний.

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Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram ГПСУ. Медики на стабпункте оказывают первую медицинскую помощь, проводят операции, спасают жизни.

"Они – те, кто дарит надежду и поддержку в самые трудные моменты", – констатировали в пограничной службе.

Военные поздравили медиков с профессиональным праздником и поблагодарили за работу.

27 июля в Украине отмечают профессиональный праздник ежедневно спасающие жизнь – работники медицинской сферы. В 2023 году президент подписал указ, которым была установлена новая дата празднования. Также в этот день православные верующие чтят память Пантелеймона целителя.

OBOZ.UA собрал подборку лучших поздравлений для медиков, ведь это не только повод поблагодарить за профессионализм, но и возможность выразить искренние слова поддержки тем людям, которые ежедневно спасают жизнь не только в больницах, но и на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 июля в Украине и мире отмечали целый ряд праздников и исторических событий. В частности, это День парашютиста, День системного администратора, Всемирный день болезни Гоше и множество других.

– 25 июля православные верующие чествовали успение праведной Анны. Этот праздник посвящен матери Девы Марии, которая издавна считалась покровительницей женщин.

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