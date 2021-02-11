В 5 регионах Украины ограничили движение на дорогах из-за ухудшения погоды. Список трасс

В четырех областях Украины, а также в Киеве из-за снегопада вечером в четверг, 11 февраля, продолжились ограничения на дорогах для большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство внутренних дел Украины на канале в Telegram. Уточним, данные приведены по состоянию на 22:00.

Движение на дорогах временно ограничили "в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники". Речь идет о:

Киев – на въезд в город (а/д М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь – в пределах Киевской области);

Черкасская область – на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) – г. Мариуполь – в пределах области;

Черниговская область – на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка – в пределах области;

Волынская область – на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи), Т-03-03 Луцк-Дубно;

Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подильськиий (участок Махновка-Калиновка и Жмеринка-Могилев-Подольский) и М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка (участок Немиров-Гайсин).

В МВД добавили, что с начала суток спасатели помогли 232 авто выбраться из снежных заносов. Среди машин, которые застряли на дорогах, было пять карет скорой помощи и пять ​​автобусов. Помощь за день оказали 325 лицам.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий движение несколькими трассами в Украине перекрывали и 10 февраля. Также был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

В городе Жолква Львовской области медики скорой на санях везли больную женщину с инфарктом от дома до автомобиля из-за снегопада и отсутствия дороги.

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