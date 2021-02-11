В 5 регионах Украины ограничили движение на дорогах из-за ухудшения погоды. Список трасс
В четырех областях Украины, а также в Киеве из-за снегопада вечером в четверг, 11 февраля, продолжились ограничения на дорогах для большегрузного и крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерство внутренних дел Украины на канале в Telegram. Уточним, данные приведены по состоянию на 22:00.
Движение на дорогах временно ограничили "в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники". Речь идет о:
Киев – на въезд в город (а/д М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь – в пределах Киевской области);
Черкасская область – на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) – г. Мариуполь – в пределах области;
Черниговская область – на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка – в пределах области;
Волынская область – на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи), Т-03-03 Луцк-Дубно;
Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подильськиий (участок Махновка-Калиновка и Жмеринка-Могилев-Подольский) и М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка (участок Немиров-Гайсин).
В МВД добавили, что с начала суток спасатели помогли 232 авто выбраться из снежных заносов. Среди машин, которые застряли на дорогах, было пять карет скорой помощи и пять автобусов. Помощь за день оказали 325 лицам.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий движение несколькими трассами в Украине перекрывали и 10 февраля. Также был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.
В городе Жолква Львовской области медики скорой на санях везли больную женщину с инфарктом от дома до автомобиля из-за снегопада и отсутствия дороги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Синоптики прогнозируют в пятницу, 12 февраля, снежную и дождливую погоду на всей территории Украины, а в некоторых регионах осадки будут сильными. Температура воздуха местами снизится до -12.
Ожидается, что к концу недели в стране пройдут еще два циклона, которые принесут снег, дождь, ледяной дождь и туман.
В Укргидрометцентре считают, что постепенное потепление начнется только с 20 февраля. Оно принесет с собой незначительную оттепель. Впрочем в целом снежная и морозная погода продержится уже до конца зимы.