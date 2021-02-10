В Украине снова перекрыли дороги: где ограничено движение

В Украине из-за ухудшения погодных условий 10 февраля вновь ограничили движение несколькими трассами и запретили въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

К проблемам с движением в регионах привело усиление осадков и гололедица. Об этом сообщатся в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, утром снежило местами в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях, тогда как в Закарпатской шел небольшой дождь.

Ранее Киевская городская госадминистрация (КГГА) своим решением запретила въезд в столицу грузовиков. Так, с целью недопущения накопления фур в пределах региона было ограничено движение крупногабаритного транспорта с 03:00 10 февраля в пределах:

Киевской области (М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь)

Черниговской области (М-01 Киев – Чернигов, Н-07 Киев – Сумы).

С начала непогоды подразделения ГСЧС оказали помощь по освобождению из снежных заносов уже 420 транспортных средств, среди которых 15 карет скорой и 10 автобусов. Кроме этого, сотрудники службы помогли 709 гражданам, убрали 8 поваленных деревьев. Для этого пришлось привлечь 776 спасателей и 218 единиц техники.

В ГСЧС призвали украинцев учитывать осложнение погодных условий и быть внимательными на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, к концу недели, 10-13 февраля, в Украине пройдут еще два циклона, которые принесут снег, дождь, ледяной дождь и туман.