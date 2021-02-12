Снегопады с метелями и морозы до -12: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу

Погода в Украине в пятницу, 12 февраля, будет снежной и дождливой на всей территории страны, в некоторых регионах осадки будут сильными. Также температура воздуха местами снизится до -12.

Такая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, порывы ветра достигнут 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололедица, а также метели.

В Карпатском регионе пойдет сильный дождь и мокрый снег, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Температура воздуха ночью и днем в южных, центральных и северных областях снизится до 4-9 мороза, на западе до -12, а вот на юго-востоке от 3 до 7 тепла.

В Киеве погода в пятницу также будет снежной, днем и ночью от 9 до 11 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину надвигаются сильные морозы и метели, а температура воздуха может опуститься до -30 градусов.