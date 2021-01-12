В Украине один из самых мягких карантинов в Европе: министр показал, где настоящий локдаун

Введенный правительством Украины так называемый карантин зимних каникул из-за пандемии COVID-19 является самим мягким и коротким по сравнению с локдаунамы в странах Европы.

Там государства уже не в первый раз и еще больше усилили ограничения для граждан. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, опубликовав в своем Telegram-канале сравнительную таблицу ключевых запретов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, причиной введения еще более сурового и долговременного карантина в европейских странах стали риски распространения нового штамма COVID-19, а также перегрузка медицинской системы.

"Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета. Также в нем – Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция", – отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что самые строгие ограничения в настоящее время действуют в Италии – там введен общенациональный локдаун и комендантский час. Также жесткий карантин действует в Германии, Греции, Нидерландах, Австрии и Великобритании.

В Украине усиленный карантин ввели с 8 по 24 января. Например, в Германии и Хорватии – до 31 января, Нидерландах – до 8 февраля. А в Великобритании, Испании и Бельгии даты окончания действия ограничений правительства даже не определяли.

Сравнение локдаунов в странах Европы Telegram-канал Олега Немчинова

Примечательно, что в других странах во время локдауна лидеры не катаются на лыжах и не делают селфи. О том, как мир боролся с COVID-19, пока украинский президент Владимир Зеленский отдыхал в Буковеле, – читайте в материале.

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