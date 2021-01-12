В Україні один із найм'якших карантинів у Європі: міністр показав, де справжній локдаун

Запроваджений урядом України так званий карантин зимових канікул через пандемію COVID-19 є найм’якшим і коротким порівняно із локдаунами в країнах Європи.

Там держави уже не вперше і ще більше посилили обмеження для громадян. На цьому наголосив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, опублікувавши в своєму Telegram-каналі порівняльну таблицю ключових заборон (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За його словами, причиною введення ще суворішого та довготривалішого карантину в європейських країнах стали ризики розповсюдження нового штаму COVID-19, а також перевантаження медичної системи.

"Україна все ще належить до переліку країн із найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету. Також у ньому – Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція", – зазначив Немчінов.

Він підкреслив, що найсуворіші обмеження нині діють в Італії – там введено загальнонаціональний локдаун і запроваджено комендантську годину. Також жорсткий карантин введено у Німеччині, Греції, Нідерландах, Австрії та Британії.

В Україні посилений карантин ввели з 8 по 24 січня. Наприклад, у Німеччині і Хорватії – до 31 січня, Нідерландах – до 8 лютого. А в Британії, Іспанії та Бельгії дати закінчення дії обмежень уряди навіть не визначали.

Порівняння локдаунів у країнах Європи Telegram-канал Олега Немчінова

Примітно, що в інших країнах під час локдауну лідери не катаються на лижах і не роблять селфі. Про те, як світ боровся з COVID-19, поки український президент Володимир Зеленський відпочивав у Буковелі, – читайте в матеріалі.

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