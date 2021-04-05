В Украину ворвется снег и сильный ветер: появился новый прогноз погоды на вторник. Карта
Погода в Украине во вторник, 6 апреля, будет преимущественно ясной, но в нескольких областях пойдет снег и усилится ветер.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также в горах ожидается значительная опасность схода лавин (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Так, в центральных, восточных и южных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
В связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
Снег ожидается в западных областях, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3 тепла, на западе возможен мороз до -1.
Днем по стране +9… +13, в западных областях от 3 до 7 тепла.
В Киеве во вторник солнечно и без осадков, ночью от 1 до 3 тепла, днем +9… +11.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля холодная воздушная масса продвинется дальше по Украине.