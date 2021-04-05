В Украину ворвется фронт со снегом, дождями и похолоданием: где больше всего изменится погода

Во вторник, 6 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание из-за прихода атмосферного фронта. Больше всего погода изменится на западе – там прогнозируется даже мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Кроме того, она отметила, что холодный воздух вызовет в западных регионах понижение температуры до +3...+8 градусов днем (местами до 0...+3 градусов) и до -3...-8 градусов в Карпатах.

"Апрель продолжает шутить. Компания у него веселая – циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады. Во вторник значительная часть Европы будет принадлежать холодной погоде, а во многих странах будет идти снег и мокрый снег", – написала метеоролог.

В Украине же, по ее словам, похолодание приостановится перед Киевщиной и Винниччиной. Благодаря этому барьеру, 6 апреля на востоке, юге и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9...+13 градусов. Ветер, согласно прогнозу, будет накатываться некомфортными порывами, на западе и севере с северо-запада, на остальной территории Украины будет иметь южные направления.

Что касается Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областей, то там во вторник периодически будет идти дождь. На остальной территории Украины – без осадков, лишь во временно оккупированном Крыму местами немного подождит.

В Киеве 6 апреля еще задержится теплая погода: в течение дня предполагается +10...+13 градусов. Однако в столице увеличится облачность, и есть вероятность небольшого дождя.

"На Благовещение (7 апреля. – Ред.) холодная воздушная масса продвинется дальше и одновременно с юго-запада в Украину запрыгнет циклон. Поэтому из-за такой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на западе и севере Украины. Левобережье будет принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди", – предупредила Диденко об изменениях условий в среду.

По ее словам, погода в Украине в целом ожидается 7-8 апреля сложной. В конце недели, ближе к выходным, температура начнет повышаться и солнечные дни вернутся.

Также синоптик наглядно показала на картах причину изменения погоды в Украине в сторону похолодания – это атмосферный фронт, который приближается к нам, а также циклон, который формируется на юго-западе Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля в Украине установилась преимущественно солнечная погода, однако часть областей накрыли дожди. Кроме того, вернулись ночные небольшие морозы.