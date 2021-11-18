Дожди и мокрый снег сменятся потеплением: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине

Украину в ближайшие дни накроют дожди и мокрый снег, но затем они сменятся потеплением. Воздух прогреется до +14 градусов.

Об этом говорится в прогнозе до конца недели от Укргидрометцентра. В пятницу, 19 ноября, осадки пройдут практически по всей территории страны – ночью снег и мокрый снег, днем дождь. В южной части и большинстве восточных областей ночью без осадков (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью около 0 градусов, в восточной части 2-4 градуса мороза, днем 2-6 градусов тепла, в южных и западных областях до +8 градусов.

В Киеве в пятницу местами дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +3…+5.

В субботу, 20 ноября, дожди продолжатся. Температура -1...+6 градусов ночью, +3...+10 днем; на юге +4...+7 градусов ночью, +8...+13 днем.

Уже в воскресенье, 21 ноября, осадки прекратятся, будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха от 5 до 14 градусов тепла, ночью – от 0 до 8 выше нуля.

Потепление продолжится в начале следующей недели. В понедельник, 22 ноября, температура ночью +2...+6 градусов; днем +4...+9; на юге страны ночью +4...+8 градусов, днем +9...+14.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущей зимой украинцы могут столкнуться с сильными морозами, которые будут наступать достаточно резко. Однако, как считают специалисты, те долго не станут задерживаться на территории нашей страны.