В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут грозы и град 5 августа

Погода в Украине в четверг, 5 августа, будет дождливой и с грозами. Также возможны град и шквальный ветер.

Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий в стране объявили штормовое предупреждение.

Так, грозы ожидаются в четверг и в пятницу в западных, северных и большинстве центральных областей. Также шквальный ветер прогнозируют в Одесской и Николаевской областях. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах могут пройти дожди.

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В восточных и южных областях Украины в четверг будет жарко и облачно. Температура воздуха днем будет +29 +32 градусов, ночью похолодает до +14 +22 градусов. На территориях, где пройдут дожди, максимальная температура воздуха ожидается +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 августа погода в Украине будет дождливой в западных, центральных и северных регионах Украины. Там ожидаются грозы и сильный ветер, а также похолодание. На остальной территории будет сухо и жарко.