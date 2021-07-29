В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут град и шквалы

В четверг, 29 июля, погода в Украине ожидается жаркой, но местами с дождями, шквалами и градом. В большинстве регионов из-за таких метеоусловий объявлен первый, желтый, уровень опасности.

С предупреждением выступил Украинский гидрометцентр. Синоптики назвали регионы, которые затронет непогода (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что днем в четверг повсюду, кроме юга, будет гроза, а в западных, северных, отдельных районах центральных и восточных областей прогнозируют осадки, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

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Температура воздуха прогреется до +27... + 32, в южной части будет наиболее жарко – в пределах +31... +36, а в Карпатах "свежее" – до +19... +24.

Обойдет непогода Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым. Там будет без дождя, столбики термометров днем покажут +33... +35, на Крымском полуострове чуть ниже – до +30... +32. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В столице Украины Киеве и области днем 29 июля ожидаются осадки и +29... +31 градус, юго-западный ветер 5-10 м/с.

На Сумщине, Полтавщине, Одесщине, Николаевщине и в Крыму, на Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Львовщине, Буковине, Винниччине и Житомирщине будет преобладать чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Напомним: 27 и 28 июля непогода пронеслась Ривненщиной и Тернопольщиной. Там улицы засыпало крупным градом, а местами превратило в реки, ветер повалил деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, до конца июля в Украине будет преобладать жара, но в то же время дождливо. Тогда как с 3 августа прогнозируют "похолодание".