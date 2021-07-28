На Ривненщине выпал крупный град, ветер валил деревья, улицы затопило. Фото и видео

Во вторник, 27 июля, непогода пронеслась Ривненской областью, засыпав села градом и затопив улицы. В нескольких населенных пунктах ветром повалило деревья, обошлось без пострадавших.

Больше всего бедствия стихия наделала в Варашском районе. Кадрами поделились в сети местные жители (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в селе Млинок выпал большой град, а во Владимирце улицы во время осадков превратились в реки.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали в Instagram-сообществе "rivne_1283". Люди подчеркнули, что дождь и ледовые шарики заставляли водителей авто останавливаться посреди дороги.

В селе Вараш во время непогоды дерева упали на припаркованные автомобили.

Кроме этого, в Острожчине одно из деревьев рухнуло на помещение детского сада. К счастью, во время непогоды обошлось без жертв.

По прогнозу синоптиков, в течение 28 июля и нескольких следующих дней в Украине ожидается ухудшение погоды – местами будут идти грозовые дожди, периодично со шквалами и градом. Из-за непогоды в стране объявили штормовое предупреждение.

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