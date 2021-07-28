Тернопольщину засыпало градом размером с перепелиное яйцо. Фото и видео

В городе Лановцы Тернопольской области в среду, 28 июня, прошел мощный град. Куски льда достигали размера перепелиного яйца.

Соответствующие фото и видео опубликовали местные жители в сети. Оксана Жмака сравнила град с рукой на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина показала, как лед разбросало на клумбах и по траве. Он лежал и еще не успел растаять. Согласно прогнозу погоды на сайте Укргидрометцентра, дожди с грозами в Тернопольской области будут продолжаться 28 и 29 июля, а также ожидаются на выходных. Температура воздуха днем будет +25 +30 градусов, ночью похолодает до +16 +18. Также возможен ветер до 7-12 м/с.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 27 июля непогода пронеслась по Ривненской области, засыпав села градом и затопив улицы. В нескольких населенных пунктах ветром повалило деревья, обошлось без пострадавших.