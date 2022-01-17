В Украине объявили штормовое предупреждение: часть страны будет засыпать снег, на дорогах – гололедица. Карта
На вторник, 18 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. В стране прогнозируют снег и гололедицу.
Кроме того, 18 января в Украине будет ветрено и холодно. Об этом сообщили в Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталка Диденко.
Порывы северо-западного ветра во вторник будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду, иногда и сильнее.
Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -2… -7 градусов, днем -4… +1. На юге и востоке страны в течение суток будет около 0 градусов, а в Карпатах ночью -8… -13°, днем -4… -9 градусов.
Снег будет выпадать местами. Осадки ожидаются почти по всей стране, за исключением юга и крайнего запада.
В Киеве 18 января будет морозным, днем ожидается -2… -4 градуса.
Напомним, в Киеве лето 2021 года стало одним из самых жарких за последние 140 лет и оказалось на втором месте. Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине зафиксировали в 2010 году.
В Киеве в понедельник, 3 января, был зафиксирован первый температурный рекорд в 2022 году. В столице столбик термометра поднялся до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С.
Погоду в Украине летом 2022 года прогнозируют переменную. Ожидается, что перепады будут такими же сильными, как и те, что наблюдаются нынешней зимой.