В Киеве лето-2021 было одним из самых жарких за 140 лет: зафиксировали 14 рекордов

В Киеве прошедшее лето стало одним из самых жарких за последние 140 лет и оказалось на втором месте. Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине зафиксировали в 2010 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. За три месяца было установлено 14 температурных рекордов, из которых десять – в июне.

"Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 22,3ºС. Это на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года. Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине", – говорится в сообщении.

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В обсерватории добавили, что именно июль 2021 года оказался на втором месте самых теплых за последние 140 лет.

"Холодное было в начале календарного лета – 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4 ° С. Самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5° С", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 июня зафиксировали температурный рекорд, когда столбики термометра зафиксировали +35,5 ° C. Такой жары в столице не было 97 лет.