В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд 2022 года

В Киеве в понедельник, 3 января, был зафиксирован первый температурный рекорд в 2022 году. В столице столбик термометра поднялся до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С.

Об этом сообщили на странице Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в соцсети Facebook. Климатическая норма была превышена 7,3 градуса Цельсия, что соответствует погоде конца октября.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +4,3°С, что на 0,3°С выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года. Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С", – сообщили в обсерватории.

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Напомним, в течение этой недели погода в Украине будет теплой и дождливой. Местами также может выпасть снег, а в некоторых областях воздух днем прогреется до +10 тепла.

Погода в Украине на Рождество сменится в сторону похолодания. В преддверии православного праздника на большинстве территории страны ожидается дождь и мокрый снег. Кроме того, в феврале в Украину должно прийти весеннее тепло, но оно продержится недолго.

Синоптик Вера Балабух рассказала, что зима этого сезона будет теплее предыдущих со средней температурой за сезон на 1-1,5 градуса выше прошлогодних значений. Однако больше удивит январь, который, по прогнозам специалистов, будет отличаться аномально высокими температурами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 6 дней, с 4 по 9 января, в Киеве ожидается пасмурная погода, возможны прояснения. В среднем температура воздуха днем будет +4… 0, а в среду ожидается до +8.