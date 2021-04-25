Украину накроют дожди и заморозки: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 26 апреля, будет дождливой и прохладной по всей территории страны. Ночью в части западных и северных областей возможны заморозки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Температура воздуха днем будет от 7 до 14 градусов тепла, а ночью – от 1 до 6 градусов тепла, а на севере и западе – до 3 градусов мороза.

Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с.

В Киеве 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, днем воздух прогреется до 10 градусов, а ночью – до 2 мороза. В Харькове и Одессе в понедельник также будет дождь. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3-5 градусов с отметкой плюс, а днем обещают 12-14 градусов тепла.

Погода Одессе такжебудет с кратковременными осадками. Столбики термометров ночью покажут 4-6 градусов тепла, а днем обещают до 14 градусов выше нуля.

Во Львове погода в ближайшие сутки будет с осадкам. Ночью прогнозируют до 3 градусов мороза, а днем обещают 7-9 градусов тепла.

Погода в Карпатах предполагается дождливая. Температура воздуха ночью будет от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем обещают 7-10 тепла по Цельсию.

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