Украину накроют дожди и заморозки: синоптики уточнили прогноз на понедельник
Погода в Украине в понедельник, 26 апреля, будет дождливой и прохладной по всей территории страны. Ночью в части западных и северных областей возможны заморозки.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Температура воздуха днем будет от 7 до 14 градусов тепла, а ночью – от 1 до 6 градусов тепла, а на севере и западе – до 3 градусов мороза.
Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с.
В Киеве 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, днем воздух прогреется до 10 градусов, а ночью – до 2 мороза. В Харькове и Одессе в понедельник также будет дождь. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3-5 градусов с отметкой плюс, а днем обещают 12-14 градусов тепла.
Погода Одессе такжебудет с кратковременными осадками. Столбики термометров ночью покажут 4-6 градусов тепла, а днем обещают до 14 градусов выше нуля.
Во Львове погода в ближайшие сутки будет с осадкам. Ночью прогнозируют до 3 градусов мороза, а днем обещают 7-9 градусов тепла.
Погода в Карпатах предполагается дождливая. Температура воздуха ночью будет от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем обещают 7-10 тепла по Цельсию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 24 по 27 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура снизится до -5.
На Пасху в Украине будет преимущественно теплая погода, рассказал синоптик Владимир Деркач. Температура начнет подниматься в конце апреля.
Украинские Карпаты в апреле засыпало снегом – утром 20 числа высота снежного покрова там местами достигла более метра;
По словам Вазиры Мартазиновой, майские праздники в Украине пройдут под знаком "не слишком веселых погодных условий". Активного тепла не предвидится, а осадки будут.