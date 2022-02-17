В Украине объявили набор в кибервойска: специалистов приглашают для трудоустройства и на волонтерских началах

Украинских специалистов пригласили на волонтерских началах или для трудоустройства присоединиться к кибервойскам. Для этого нужно иметь соответствующую квалификацию.

Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк на брифинге по поводу кибератак на сайты украинских структур. Конференция состоялась 16 февраля, передает "Укринформ".

По словам чиновника, желающие украинцы могут обратиться в Национальный координационный центр кибербезопасности. Он расположен в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве.

После того, как специалисты учреждения определят уровень квалификации человека, его направят в субъекты обеспечения кибербезопасности, сказал Демедюк. Речь идет о Министерстве цифровой трансформации, СНБО, Киберполиции, Госспецсвязи, Национальном банке, Министерстве обороны, Вооруженных силах Украины, а также органах разведки.

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"Может обратиться кто-либо, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерских или на любых началах", – отметил представитель Совета нацбезопасности и обороны.

В конце августа 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск. Подчиняться они будут Минобороны Украины. Создать кибервойска СНБО решил на заседании 14 мая 2021 года.

Согласно документу, Кабмин должен рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов для запуска структуры. Законопроект касательно нового вида войск еще предстоит рассмотреть в Верховной Раде.

Напомним, ранее издание Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки, сообщило, что к кибератаке, которой 15 февраля подверглись банковские приложения и сайты госорганов Украины, причастны хакеры, работающие на правительство России. В первую очередь, они пытались нарушить работу структур, оказывающих критически важные услуги украинцам.

Ранее в США предупреждали, что Россия снова может пойти на кибератаки, поэтому Вашингтон работает с Украиной над усилением ее киберзащиты. Но 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге подчеркнула, что они пока не могут сказать, кто точно стоит за последней кибератакой на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец Monobank Олег Гороховский отметил, что DDoS-атака была направлена против многих банков Украины, однако с разной результативностью. А глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что она уходила преимущественно из России и Китая.