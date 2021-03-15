В Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19, – Рубан

"Украинский" штамм, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.

Об этом "Вестям" рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он уточнил, что речь идет об агрессивности, быстром распространении и "молодости".

"Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: СOVID-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, – это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с СOVID-19", – рассказал Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы уточнил, что данный комбовирус подтвержден и имеет признаки "британского" штамма, который является модификацией "южноафриканского" и "бразильского" вариантов.

"Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных – его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", – уточнил Рубан.

По его словам, следующим этапом после адаптации штамма – болезнь детей младше 10 лет.

"Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя. Зато увеличивается коллективный иммунитет", – подчеркнул Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о новом штамме рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что вирус больше всего поражает центральную нервную систему, почки и печень. Также он быстро распространяется, в том числе среди молодых людей.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что Украина "вошла в трудный период из-за распространения нового штамма". Наиболее тревожная эпидемиологическая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, на Закарпатье и Буковине. Львовщина оказалась на грани.

Напомним, что впервые распространение в нашей стране "британского" штамма было зафиксировано у двух пациентов в Ивано-Франковске.