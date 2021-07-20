В Украине обесточены 75 населенных пунктов, синоптики объявили новое штормовое предупреждение

В Украине по состоянию на вторник, 20 июля, из-за непогоды обесточено 75 населенных пунктов в четырех областях. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, без электричества остались 38 населенных пунктов в Киевской области, в Сумской – 27, Черниговской – 6 и Житомирской – 4.

Метеорологи предупредили, что 20 июля в Украине, кроме юго-восточной части страны ожидаются грозы. Днем ​​в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Непогода обойдет стороной только Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Кроме того, сегодня в Черновицкой, Ривненской, Запорожской, северных, восточных, центральных, областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что синоптики рассказали, что циклон, который вызвал стихийное бедствие в Германии, Бельгии и ряде других стран Европы, не представляет угрозы для Украины. На сегодня он потерял свою силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что Украину ждет "аномальная" погода в июле и августе.