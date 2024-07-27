'В Украине нет ни одной больницы, которая не почувствовала бы войну': Зеленский поблагодарил медиков за спасение жизней. Видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков, которые посвятили свои жизни спасению других. Сейчас в Украине нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе влияние войны и не принимала раненых с фронта или после российских ударов.

Видео дня

Об этом глава государства говорил в ходе выступления перед медиками в Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины. Украинский лидер отметил, что так же нет в медицинском сообществе людей, которые были бы в стороне от всего государственного дела защиты Украины.

Он выразил благодарность тысячам украинских медицинских специалистов, работающих и на фронте, и в районах вблизи фронта, и в приграничных громадах, и во всей нашей стране.

"Повсюду украинская медицинская система остается функциональной, работающей. И это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению жизни других", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины в День медицинского работника показала один день из жизни военного медика на стабилизационном пункте. Это те люди, которые каждый день сталкиваются с вызовами, требующими быстрых решений и глубоких знаний. Медики на стабпункте оказывают первую медицинскую помощь, проводят операции, спасают жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля в Украине отмечают профессиональный праздник те, кто ежедневно спасает жизнь – работники медицинской сферы. В 2023 году президент подписал указ, которым была установлена новая дата празднования.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.