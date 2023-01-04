Кабмин изменил правила постановки на воинский учет женщин-медиков

Кабинет министров Украины опубликовал правила воинского учета для женщин-медиков. Они входят в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятый 30 декабря.

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Так, у женщин медицинских специальностей будет семь дней для того, чтобы прибыть в военкомат после получения временного удостоверения военнообязанного. Об этом сообщили на сайте Кабмина.

“Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки", – говорится в постановлении.

Эти списки станут основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного. Их данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Временные удостоверения военнообязанного указанным в списках женщинам, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, будут выдавать районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.

Отмечается, что женщин будут принимать воинский учет военнообязанных после определения их пригодности к военной службе.

В постановлении также говорится, что женщины, получившие образование по медицинской специальности и не состоящие на воинском учете до утверждения этого Порядка, смогут трудоустраиваться как невоеннообязаные до конца 2026 года.

Кроме того, в Кабмине решили, что нетрудоустроенные женщины могут самостоятельно прибыть в соответствующий районный (городской) ТЦКСП с целью взятия их на воинский учет военнообязанных.

“Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрастом, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию на общих началах", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнообязанные переселенцы должны становиться на учет по новому месту фактического проживания. Это необходимо сделать в течение семи дней после прибытия.

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