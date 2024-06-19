В Украине началась подготовка менеджеров по восстановлению на базе наработок Mariupol Reborn

Обучение будет проходить по направлениям: построение принципов восстановления на уровне местного самоуправления, разработка планов и стратегий, сотрудничество с международными донорскими организациями, деоккупация сознания, преодоление социальных конфликтов и работа с ветеранами.

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Об этом шла речь на заседании Секции из временно оккупированных и деоккупированных громад Ассоциации городов Украины, сообщила пресс-служба Mariupol Reborn.

Формирование обучающих программ и модулей стартует уже в июле, при участии научного сообщества. Тогда же организаторы проекта планируют приступить к приему заявок на участие от местных громад. А на сентябрь запланировано начало учебы, которая продлится полгода. Лучшие выпускники смогут продолжить подготовку на академическом уровне в Mariupol Academy.

"Мы говорим об интеграции с европейским сообществом, но так же мы должны говорить и о готовности наших команд к масштабному восстановлению. Важно, чтобы мы научились писать европейские проекты. Важно, чтобы мы научились думать, как европейцы. Важно, чтобы мы формировали будущее, стратегическое будущее своих громад, обсуждая с ними, и именно это будет возможно благодаря экспертному обучению через Школу восстановления. Второй мировой войны. И мы хотим объединить это в учебный процесс", – рассказывает глава Секции временно оккупированных и деоккупированных громад АГУ, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Обучение будет проходить на базе наработок, которые почти два года разрабатывала команда Mariupol Reborn. Это первый подобный опыт в Украине, где в одном проекте собраны все основные направления восстановления города – от быстрых шагов, необходимых сразу после деоккупации, до полного долгосрочного видения его развития. Именно этот опыт Мариуполь хочет передать другим громадам. А оформление его в учебные программы станет возможным благодаря сотрудничеству с Киево-Могилянской академией.

"Образование – это именно то направление, которое может дополнительный ресурс Украине, дать дополнительные возможности людям, и таким образом дать возможность восстановлению Украины. Мы готовы работать в 3 направлениях. Первое направление – это исследование, это научная экспертиза, это поддержка тех проектов, которые будут агрегированными в идею, которую потом можно будет масштабировать по Украине. Второе направление – это конкретно подготовка специалистов. каким образом подготовить финансовый анализ этого проекта – вот это главное", – объясняет Геннадий Зубко, председатель наблюдательного совета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Запуск школы восстановления стал возможным благодаря поддержке международных доноров и группе компаний SCM Рината Ахметова, которая является постоянным партнером Mariupol Reborn с момента создания проекта.

"Как для крупного бизнеса, человеческий капитал для нас – это первый приоритет. И все, на чем сфокусированы сейчас – помогать ему развиваться. Мы делаем это внутри наших бизнес-проектов, и ради этого мы поддерживаем этот проект, который городской совет Мариуполя инициирует вместе с Киево-Могилянской академией и другими партнерами. Тот опыт, который сейчас нарабатывается в Украине, будет не только "курсами повышения квалификации", но и создаст определенную экспертизу, которая будет универсальной для Украины, которая поможет Украине нарастить способность. из самых больших барьеров для Украины. Здесь должны быть готовы люди, которые будут способны использовать инвестиции максимально эффективно", – подчеркнула директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко.

Подобные проекты уже показали свою эффективность в восстановлении европейских городов, пострадавших во время Второй мировой войны. Так, например, одна из лучших ныне бизнес-школ в Европе INSEAD была основана на базе академического ресурса, оставшегося после подготовки специалистов по реализации Плана Маршалла.

Сейчас в Украине 2804 находящихся под оккупацией населенных пункта еще 3491 громада пострадала от российского вторжения. Предварительная оценка ущерба, нанесенного Украине, составляет 140 миллиардов евро.