В Украине мошенники придумали новую схему развода с посылками. Фото

Жительница Одессы попалась на новую схему развода мошенников с доставкой "Укрпочтой". Девушке пришла доставка наложенным платежом из Киева от неизвестного отправителя.

На почте оказалось, что осмотр содержимого запрещен до оплаты, а стоимость посылки, доставки и платы за пересылку денег составляет 138 грн 65 копеек, сообщает "Ху***я Одесса" в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Заплатила, открыла, а там просто кусок картонки обмотанный скотчем. Со слов работников, вернуть деньги на почте нельзя. Звонить по номеру отправителя который начинается на 091, думаю, бесполезно", – написала пострадавшая.

В комментариях под публикацией пользователи отметили, что мошенники и раньше пользовались таким способом обмана украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начала действовать новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть деньгами предпринимателей. К ним обращаются под видом налоговой, требуя заплатить за "спокойную" проверку.