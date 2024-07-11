В Украине могут отменить переход с летнего на зимнее время: что известно

Верховная Рада Украины может отменить переход с летнего на зимнее время. В частности, соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей пленарной неделе.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект предусматривает установление единого киевского времени на территории Украины и отказ от дальнейшего перехода на летнее и зимнее время.

"Согласно предыдущей повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект Спикера #4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот", – сообщил нардеп.

Верховная Рада Украины уже неоднократно пыталась обсудить этот вопрос, но соответствующая инициатива до сих пор не получила решения. Стоит отметить, что не только Украина, но почти 70 стран мира используют переход на летнее и зимнее время дважды в год. Однако есть также 135 стран, которые либо никогда не использовали эту практику, либо уже отказались от нее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, есть ли реальная польза для экономики от перевода часов. В Украине перевод часов на летнее время состоится 31 марта с 3:00 – путем перевода стрелки на 1 час вперед. Делают это с целью увеличения использования светлой части суток.

Напомним, что ранее в Верховной Раде не хватило голосов для поддержки во втором чтении законопроекта об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.

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