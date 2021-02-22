В Украине коронавирус за сутки поразил более 70 медиков и 200 детей

За последние сутки в Украине зафиксировали 3206 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболели еще 78 медработников и 216 детей. Общее количество заражений на утро 22 февраля достигло 1 307 662.

Из них 25 156 – это летальные случаи (+53 смерти), кроме этого, уже 1 147 426 человек переболели COVID-19 и вылечились (+1353). Обновленную информацию предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.

Наибольшее количество заражений диагностировали в Ивано-Франковской области – 515, Винницкой – 328, Житомирской – 285, Львовской – 279 и Черновицкой – 259. Еще 1443 больных попали в медучреждения

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 328 случаев;

Волынская область – 75 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 285 случаев;

Закарпатская область – 233 случая;

Запорожская область – 50 случаев;

Ивано-Франковская область – 515 случаев;

Киевская область – 166 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 279 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 124 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ривненская область – 36 случаев;

Сумская область – 60 случаев;

Тернопольская область – 129 случаев;

Харьковская область – 50 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 38 случаев;

Черновицкая область – 259 случаев;

Черниговская область – 27 случаев.

Эта официальная статистика не содержит данных о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

В течение суток в стране провели 20 183 тестирования на диагностику COVID-19, из которых 13 513 методом ПЦР и 2465 методом ИФА, а также 4205 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии осуществлено 6 714 484 ПЦР-тестирования.

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