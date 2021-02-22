В Украине коронавирус за сутки поразил более 70 медиков и 200 детей
За последние сутки в Украине зафиксировали 3206 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболели еще 78 медработников и 216 детей. Общее количество заражений на утро 22 февраля достигло 1 307 662.
Из них 25 156 – это летальные случаи (+53 смерти), кроме этого, уже 1 147 426 человек переболели COVID-19 и вылечились (+1353). Обновленную информацию предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.
Наибольшее количество заражений диагностировали в Ивано-Франковской области – 515, Винницкой – 328, Житомирской – 285, Львовской – 279 и Черновицкой – 259. Еще 1443 больных попали в медучреждения
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 169 случаев;
Винницкая область – 328 случаев;
Волынская область – 75 случаев;
Днепропетровская область – 126 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 285 случаев;
Закарпатская область – 233 случая;
Запорожская область – 50 случаев;
Ивано-Франковская область – 515 случаев;
Киевская область – 166 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 279 случаев;
Николаевская область – 123 случая;
Одесская область – 124 случая;
Полтавская область – 75 случаев;
Ривненская область – 36 случаев;
Сумская область – 60 случаев;
Тернопольская область – 129 случаев;
Харьковская область – 50 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черкасская область – 38 случаев;
Черновицкая область – 259 случаев;
Черниговская область – 27 случаев.
Эта официальная статистика не содержит данных о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.
В течение суток в стране провели 20 183 тестирования на диагностику COVID-19, из которых 13 513 методом ПЦР и 2465 методом ИФА, а также 4205 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии осуществлено 6 714 484 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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В общем известно, что в Украину скоро должны доставить полмиллиона доз вакцины CoviShield из Индии. О том, что известно об этом препарате и какова его эффективность – читайте в материале.