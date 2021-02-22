Названы регионы-лидеры Украины по количеству новых больных COVID-19

В Украине три западных региона, а также по одному северному и центральному попали в лидеры по суточному приросту больных коронавирусом. В каждом из них зафиксировали еще от 250 до более полсотни больных.

Несколько дней подряд в этот список перестала входить столица. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава и сайта СНБО.

Согласно им, больше всего заражений за сутки выявили в:

Ивано-Франковской области – 515 (всего 59 923 случая);

Винницкой области – 328 (33 139);

Житомирской области – 285 (48 679);

Львовской области – 279 (76 433);

Черновицкой области – 259 (51 522).

Кроме этого, от последствий болезни умерли еще четыре человека на Винниччине (всего 618) и Ивано-Франковщине (1110), на Буковине – 7 (961), Житомирщине – 10 (811).

Но ни одного летального случая не зафиксированного на Львовщине (всего 2228 смертей).

Тогда как выздороветь удалось еще 119 жителям Буковины (всего с начала пандемии 43 871), 105 – Ивано-Франковщины (47 315), 34 – Львовщины (67 654), 27 – Винниччины (26 399). Не было выздоровлений от COVID-19 за сутки на Житомирщине (всего 43613).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области, где зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19, врачи обнаружили у пациентов самые тяжелые осложнения за все время пандемии.