В Украине изменили условия получения COVID-сертификатов о выздоровлении

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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В Украине изменили условия получения COVID-сертификатов о выздоровлении

На следующей неделе, с 8 ноября, невакцинированные украинцы, переболевшие инфекцией COVID-19 смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении, который позволит им свободно перемещаться по региону и пользоваться общественными локациями. Однако те, кто после получения положительного результата ПЦР-теста не обратится к семейному врачу, загрузить такой документ не смогут.

Соответствующее дополнение принял сегодня Кабинет министров, передает официальный сайт Минздрава. Чтобы COVID-сертификат был сгенерирован, врач должен внести данные о пациенте с коронавирусом в электронную систему здравоохранения.

"На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления, который будет формироваться в приложении Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза в электронной системе", – указали в ведомстве.

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Там же добавили, что данный документ будет действителен на протяжении 90 дней, после чего его необходимо генерировать повторно. Однако эта процедура возможна не чаще двух раз в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, беременным украинкам не нужно в опасный эпидемиологический период посещать социальные структуры для оформления материнских пособий. Минцифры упростило соответствующие процедуры, запустив соответствующую функцию в приложении Дія.

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