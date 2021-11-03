В Дії можно будет оформить помощь по беременности и родам: Кабмин упростил процедуру

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения пособия на роды и по беременности. Теперь его можно будет оформить через портал Дія.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 ноября. В Минсоцполитики уточнили, что услугой ежемесячно будут пользоваться около 14 тысяч женщин.

Теперь вместо бумажной справки будет использоваться информация из Реестра медицинских выводов о временной нетрудоспособности в категории "Беременность и роды", которая вносится в электронную систему здравоохранения.

Отмечается, что окончательно сервис заработает после введения электронного взаимодействия портала Дія с вышеуказанным реестром. До того времени останется возможность получить пособие, предоставив соответствующую бумажную справку.

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Также правительство упростило оформление помощи на оплату жилья и коммунальных услуг для внутренних переселенцев. Теперь им не нужно к заявлению подавать документы, если в уже предоставленных не было никаких изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії стало возможно генерировать COVID-сертификат гражданам, у которых паспорта-книжки. Как это сделать – читайте в нашем материале.