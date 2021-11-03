В Дії можно будет оформить помощь по беременности и родам: Кабмин упростил процедуру
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения пособия на роды и по беременности. Теперь его можно будет оформить через портал Дія.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 ноября. В Минсоцполитики уточнили, что услугой ежемесячно будут пользоваться около 14 тысяч женщин.
Теперь вместо бумажной справки будет использоваться информация из Реестра медицинских выводов о временной нетрудоспособности в категории "Беременность и роды", которая вносится в электронную систему здравоохранения.
Отмечается, что окончательно сервис заработает после введения электронного взаимодействия портала Дія с вышеуказанным реестром. До того времени останется возможность получить пособие, предоставив соответствующую бумажную справку.
Также правительство упростило оформление помощи на оплату жилья и коммунальных услуг для внутренних переселенцев. Теперь им не нужно к заявлению подавать документы, если в уже предоставленных не было никаких изменений.
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