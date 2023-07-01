В Украине изменили условия для мобилизации: адвокат указала на нюанс

С июля в Украине во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, имеющие супругу/супруга из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги/супруга из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Однако это касается не всех.

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Военнообязанного не могут мобилизовать только при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать. Об этом в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.

Она подчеркнула, что содержание и уход – не одно и то же, так как содержание – это финансовое обеспечение человека. Кроме того, "обязана содержать" и "содержит" – это тоже разные вещи.

"Речь идет исключительно о тех, кто обязан содержать СОГЛАСНО ЗАКОНУ. Неважно, выполняет ли он/она такую обязанность, и осуществляет ли содержание кто-то другой, даже тот, кто такой обязанности не имеет", – отметила юрист.

Кто обязан содержать человека с инвалидностью:

– Муж/жена (ст. 75 Семейного кодекса Украины), но при условии, что супруга/супруг нуждается в материальной помощи, а второй из супругов может оказывать материальную помощь.

– Родители – совершеннолетнего сына или дочь (ст. 198 Семейного кодекса) при условии, что сын/дочь является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи, а родители могут такую материальную помощь оказывать.

– Сын и дочь (ст. 202 Семейного кодекса Украины), но исключительно при условии, что родители нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

– Внуки, правнуки (ст. 266 Семейного кодекса), но только при условии, если бабушка, дедушка, прабабушка, прадед нуждаются в материальной помощи и если у них нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына или эти лица по уважительным причинам не могут предоставлять им надлежащего содержания при условии, что совершеннолетние внуки, правнуки могут оказывать материальную помощь.

– Братья и сестры (ст. 267 Семейного кодекса) при условии, что брат/сестра нуждается в материальной помощи, не имеет мужа/жены, родителей или совершеннолетних дочери, сына, и при условии, что совершеннолетние братья и сестры могут оказывать материальную помощь.

– Падчерица, пасынок (ст. 270 Семейного кодекса Украины) при условии, что мачеха/отчим нуждаются в материальной помощи и если они предоставляли падчерице/пасынку систематическую материальную помощь не менее пяти лет, при условии, что падчерица/пасынок могут оказывать материальную помощь. Обязанность падчерицы/пасынка по содержанию мачехи/отчима возникает, если у мачехи, отчима нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или если эти лица по уважительным причинам не могут оказывать им должное содержание.

– Лицо, которое проживало с человеком с инвалидностью одной семьей до достижения совершеннолетия (ст 271 Семейного кодекса) при проживании одной семьей до достижения совершеннолетия не менее пяти лет, и при условии, что это лицо может предоставлять материальную помощь. Эта обязанность возникает, если у нуждающегося в материальной помощи нет жены, мужа, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или эти лица по уважительным причинам не могут оказывать им должного содержания.

Во всех приведенных случаях обязанность содержания возникает исключительно в том случае, когда человек с инвалидностью нуждается в материальной помощи.

Как определяется, что человек нуждается в материальной помощи

Адвокат пишет, что общего правила не существует. В каждом конкретном случае суды, рассматривая споры о взыскании денежных средств на содержание лица, определяет, покрывают ли доходы такого лица (в частности, пенсия) необходимые расходы человека.

"С моей точки зрения, без подтверждения самого человека том, что он нуждается в материальной помощи, установить факт такой потребности абсолютно невозможно. Соответственно, и у ТЦК и СП нет реальной возможности установить, что лицо с инвалидностью нуждается в материальной помощи. Должен презюмироваться, что лицо не требует материальной помощи, если не доказано обратное. Соответственно, если лицо с инвалидностью не нуждается в материальной помощи, то никто из родственников не имеет установленного законом обязанности их содержать", – отмечает Тарасенко.

По ее мнению, на практике ТЦК и СП не смогут отказывать в оформлении отсрочки военнообязанным, имеющим близких родственников с инвалидностью на том основании, что есть другие лица, которые по закону обязаны содержать.

"Просто потому, что установить наличие такой обязанности невозможно, пока лицо с инвалидностью не обратится в суд с иском о взыскании алиментов. Точнее, не "не смогут", а "не будут иметь права этого делать". Однозначно, норма должна быть доработана", – добавила адвокат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, могут ли выехать за границу Украины в июле мужчины, самостоятельно воспитывающие детей. А вся информация о мобилизации в Украине в июле собрана в нашем материале.

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