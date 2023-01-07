В Украине из-за войны с РФ ускорилась реформа церковного календаря, – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря ускорилась после начала полномасштабной войны с РФ. Есть соответствующий запрос от украинских верующих.

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Об этом Епифаний сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что Украина давно встала на этот путь, однако процесс был довольно медленным.

Сейчас же статистика свидетельствует о том, что за последний год выросло количество желающих перейти на новоюлианский календарь. В то же время тех, кто хочет и дальше отмечать праздники по старому стилю, становится меньше.

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет, но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верных. Согласно опросу мы видим, что количество желающих перемен возможно даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле, это не только празднование Рождества, это касается празднования других церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли, и если их менять, то мы должны осознавать, что становимся на рельсы нового календаря", – говорит Епифаний.

Он также добавил, что на заседании священного синода ПЦУ, которое должно состояться в скором времени, тем прихожанам, которые решат полностью перейти на новоюлианский календарь, позволят сделать это.

"А дальше будем изучать этот вопрос. Увидим – или в этом году или не в этом", – резюмировал митрополит.

Напомним, что 24 декабря, в канун Рождества, состоялась встреча глав Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Они обсудили необходимость реформы церковного календаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в праздник Рождества Христова, который по юлианскому календарю отмечается 7 января, митрополит Епифаний, возглавляющий Православную церковь Украины, впервые проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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