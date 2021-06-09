В Украине испытали обновленный "БТР-морпех". Фото и видео

В Украине успешно испытали бронетранспортер БТР-4Е для Военно-морских сил. Эту боевую машину дополнили улучшенным оборудованием для преодоления водных преград.

Военные прозвали ее "БТР-морпех". Зрелищные кадры морских испытаний опубликовали на сайте Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам министра обороны Андрея Тарана, разработка соответствующей модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений ВМС бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.

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Во время испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и прекрасно себя зарекомендовала.

Военный добавил, что "БТР-морпех" – это исключительно украинская разработка, которая прошла полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение.

"Современный, многофункциональный, грозный – так охарактеризуем нынешние варианты БТР-4Е. После испытаний мы убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины", – отметил Таран.

Он подчеркнул, что основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВС Украины от базового образца является улучшение транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою, а также способности круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Бронетранспортер БТР-4Е серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил (ВСУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине провела летно-тактические учения авиационная эскадрилья бригады тактической авиации воздушного командования "Центр". Во время учений были задействованы боевая техника, средства поражения, авиационные подразделения и органы управления и обеспечения.