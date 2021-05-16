Украинские военные учились отражать воздушное нападение: фоторепортаж

Авиационная эскадрилья бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провела летно-тактические учения на Житомирщине. Были применены боевая техника, средства поражения, авиационные подразделения и органы управления и обеспечения.

Офицеры управленческого звена планировали действия по отражению воздушного нападения противника и при ведении боевых действий. Во время учений учтено анализ и опыт проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Об этом рассказали на странице Воздушного командования "Центр" на Facebook.

Истребители работали с нескольких аэродромов. Военные протестовали авиационные средства поражения по наземным целям в фазе динамического изменения обстановки. Командир авиационной эскадрильи руководил действиями истребителей на земле и в воздухе в сложных метеоусловиях днем и ночью.

Также было опробовано авиационную эскадрилью на живучесть. В частности, способность вывести самолеты из-под удара противника. Кроме того, военнослужащие приобрели практические навыки по восстановлению боеспособности, противодействия и ликвидации последствий действий диверсивно-разведывательных групп.

"Главная цель – выработка единых взглядов на методику организации и внедрения новых форм и методов обучения по стандартам НАТО. Мы отработали порядок планирования способов боевых действий и тактических приемов выполнения истребительно-авиационного прикрытия войск и массу других вопросов", – сказал руководитель учений, командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

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