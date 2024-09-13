В Украине хотят ввести видеонаблюдение: Осадчук объяснил, для чего нужен тотальный контроль за гражданами

Та или иная система видеонаблюдения за гражданами в публичных местах работает во всех развитых странах. В известной степени такая система существует и в Украине. Упорядочение работы существующих систем видеонаблюдения с точки зрения законодательства имеет смысл, потому что такие системы не только инструмент правоохранителей, но и своеобразный предохранитель преступности.

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Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук. Он отметил, что именно благодаря существующим видеофиксаторам было оперативно раскрыто убийство Ирины Фарион.

"Системы видеонаблюдения позволяют достаточно эффективно и оперативно раскрывать преступления. Вот во Львове убийство Фарион было оперативно раскрыто потому, что в первую неделю было проработано несколько терабайт видеоинформации. Ее анализ дал возможность установить личность – при том, что преступник очень сильно маскировался", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что практика видеонаблюдения существует во всем цивилизованном мире уже не первое десятилетие.

"Помню, как 18 лет назад первый раз был в Куала-Лумпуре, это Малайзия. Нам показывали эту систему. Уже тогда в Куала-Лумпуре не было квадратного метра публичного пространства, которое бы не "простреливалось" видеокамерами", – привел пример Осадчук.

По мнению депутата, система видеонаблюдения – чисто практический инструмент следователей для раскрытия преступлений. Но также это "предохранитель, потому что все хулиганы и потенциальные бандиты знают, что все снимается".

Однако в Украине этот инструмент почему-то принадлежит не правоохранителям.

"В Киеве есть около семи тысяч камер видеонаблюдения. Их работой занимается коммунальное предприятие "Информатика". И полиция, и Служба безопасности только одни из клиентов этой видеосистемы. А доступ к ней имеют куча организаций, "Киевзеленстрой", "Киевпасстранс" и т.д.", – рассказал депутат.

И те "60 тысяч камер видеонаблюдения, которые "хаотично установлены по всей стране", также контролируют не правоохранительные органы, а коммунальные предприятия и службы, добавил Осадчук.

"Были десятки и сотни случаев и уголовных расследований, когда эти "уважаемые товарищи" коммунальщики использовали эти системы в незаконных целях, против граждан. Фактически совершали негласные следственные действия, без всяких решений суда, потому что кум попросил, и так далее", – отметил депутат.

Он определил существующую в стране систему видеонаблюдения "технологическим зоопарком", проблема которого состоит в том, что "централизованно в Украине это никто не контролирует и постоянно идут массовые злоупотребления".

Но законопроект, который должен хоть как-то урегулировать работу системы видеонаблюдения, в Раде даже не рассматривается, хотя и был представлен еще 20 января этого года. К сожалению, это слабый проект закона.

"Вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады по этому законопроекту разгромен. Потому что проект направлен на якобы правильную тему, но написан очень плохо – и по форме, и по существу", – пояснил Осадчук. Он добавил, что именно из-за этого заключения документ "даже не рассматривают комиссии" Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют создать и ввести единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга, которые сегодня функционируют в Украине. Это позволит контролировать доступ к информации, а все уполномоченные субъекты будут обмениваться ею по единым правилам.

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