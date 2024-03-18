'Помимо прав есть еще и обязанности': в МВД объяснили, как будет работать единая система видеонаблюдения. Видео

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали о том, как в нашей стране будет работать единая система видеонаблюдения, законопроект о введении которой недавно был подан в Верховную Раду. В первую очередь она необходима для эффективного и быстрого обнаружения преступников.

Эти темы в эфире "МВД Подкаста" обсудили представители Департамента коммуникации МВД Марьяна Рева и Денис Соколов с заместителем министра внутренних дел Украины Леонидом Тимченко и заместителем главы Национальной полиции Андреем Небытовым.

"Когда человек выходит на улицу, безусловно, он сразу попадает на камеры. Однако под сбор информации в первую очередь подпадают граждане, которые находятся в розыске или совершили правонарушения. Нас не интересуют добропорядочные люди, которые так же ходят и находятся там, где установлены камеры видеонаблюдение", – объяснил Тимченко.

А Небытов отметил, что Нацполиция в первую очередь будет следить за публичной безопасностью. По его словам, видеомониторинг – это один из компонентов обеспечения комфортной жизни и безопасной среды. Уже сейчас подразделения Нацполиции имеют непосредственный доступ к 37 тысячам камер, которые правоохранители используют для обеспечения публичной безопасности и установления правонарушителей.

"Конечно, эти данные используют и следователи, как доказательство преступной деятельности или административных правонарушений. Это данные, которые помогают очень быстро создать ориентировку и задержать преступника по горячему следу", – сказал Небытов.

Леонид Тимченко, отвечая на вопросы украинцев, отметил, что доступ к камерам видеонаблюдения будут иметь исключительно определенные должностные лица подразделений системы МВД.

"Каждый определенный работник получает помимо прав еще и обязанности. Поэтому он несет ответственность за получение доступа к камерам видеонаблюдения и полученной из нее информации. За некорректное пользование и распространение собранных данных для сотрудников предусмотрена ответственность: от дисциплинарной до уголовной", – заверил он.

В МВД также сообщили, что система будет обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности, чтобы хакеры не могли получить данные с камер видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют создать и ввести единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга, которые сегодня функционируют в Украине. Это позволит контролировать доступ к информации, а все уполномоченные субъекты будут обмениваться ею по единым правилам.

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