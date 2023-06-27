В Украине хотят ужесточить правила въезда для иностранцев: что предлагается

Верховная Рада Украины предлагает ввести новые правила въезда для иностранцев. В частности, речь идет об обязательствах граждан других государств иметь страховой полис, покрывающий связанные с войной риски.

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Соответствующий проект закона №9418 зарегистрирован в парламенте. Сейчас иностранцы и лица без гражданства могут попасть в Украину при наличии действительного паспорта, визы (если иное не предусмотрено законодательством Украины), подтверждения цели визита, а также достаточного финансового обеспечения на весь период пребывания.

Авторы нового законопроекта предлагают дополнить этот список страховым полисом или сертификатом как необходимым условием для пересечения границы. Ожидается, что такое требование будет действовать в период военного положения и в течение 2 лет после его отмены.

Такой полис должен выдаваться страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией, имеющей собственное представительство в Украине или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины.

Документ должен иметь срок действия на весь период пребывания иностранца в нашей стране и покрывать расходы на медицинскую помощь и возмещение рисков, связанных с взрывоопасными предметами. Проверят наличие документа пограничники.

При этом действие новых норм не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также на беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Также страховые полисы не понадобятся работникам дипломатических представительств и учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей.

Кроме того, страховка не требуется водителям и экипажам автомобильного транспорта, самолетов, кораблей и поездов. Как и военным инструкторам из стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые тренируют украинских бойцов.

"К сожалению, на сегодняшний день, стопроцентно безопасных городов в Украине не существует. И хотя основные боевые действия сосредоточены в восточной и южной части Украины, территория всей страны постоянно попадает под ракетные обстрелы, что, безусловно, представляет большую угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим, учитывая последствия военных действий на территории Украины, общую ситуацию безопасности, должны быть предусмотрены дополнительные механизмы для защиты и минимизации рисков связанных с военными действиями", – объяснили авторы законопроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники проинформировали об изменениях в процедуре выезда детей за границу во время военного положения. Так, заявления о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц, выданные после 23 мая без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенные нотариусом, теряют действительность.

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