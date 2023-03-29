В Украине хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия: в чем причина и какие вопросы урегулируют

В Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке взялись совершенствовать процедуру проведения мобилизационных мероприятий. Так законотворцы стремятся сделать невозможными существующие проблемы, в частности, попадание военнослужащих на фронт сразу после призыва.

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Также будет урегулирован вопрос вручения повесток временно перемещенным гражданам. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Укринформу".

По словам Вениславского, в настоящее время профильный комитет работает над усовершенствованием проведения мобилизационных мероприятий в Украине. Толчком для этого стали сообщения о проблемах, существующих при применении текущей процедуры.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Вениславский.

Одна из таких трагических историй случилась с уроженцем Тернопольщины Богданом Покотко. Он пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки. При этом у него не было даже опыта срочной воинской службы.

Также Вениславский рассказал, что профильный комитет разрабатывает законодательные изменения, которые урегулируют вопрос выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины рассказали, планируется ли усиление мобилизации в Украине из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси. По словам Вениславского, из-за ядерного шантажа президента РФ Владимира Путина подобных шагов военно-политическое руководство государства не планирует.

Однако, подчеркнул он, усилить мобилизационные мероприятия могут, когда этого потребует ситуация на фронте, например, перед проведением контрнаступления.