В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

За прошедшие сутки в Украине в больницы попали 5558 человек с коронавирусом или подозрением на инфицирование им – это наибольшее число с начала пандемии. Наихудшая ситуация с заполненностью медучреждений наблюдается на Киевщине, Хмельнитчине и Николаевщине.

По состоянию на 31 марта в стране занято 45 750 койко-мест из 76 854, что составляет 59,7%. Такие данные обновлены на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины.

Например, средний показатель занятых коек с подведенным кислородом составляет 53,1%, 1367 (+23 за сутки) пациентов в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

Процент занятых коек health-security.rnbo.gov.ua

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

г. Киев – 84,6%;

Житомирская область – 73,9%;

Львовская область – 71,1%;

Николаевская область – 71%;

Киевская область – 70,2%;

Хмельницкая область – 66,2%.

Одесская область – 65,6%;

Еще в нескольких областях этот показатель достигает 50-63% или составляет 35-47%, увеличился он и на Луганщине и Херсонщине, хотя там количество коек с кислородом заполнены менее чем на 30% (27,58% и 17,26% соответственно).

Процент занятых коек с подведенным кислородом health-security.rnbo.gov.ua

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (показатели увеличились по сравнению с предыдущим днем):

Закарпатская – 82,2%;

Днепропетровская – 80,7

Львовская – 78,9%;

Харьковская – 78,4%;

г. Киев – 78,2%;

Сумская – 75,9%;

Процент занятых коек интенсивной терапии health-security.rnbo.gov.ua

Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 211 (-3), на Харьковщине – 150 (+4), Винниччине – 93 (+5), Ивано-Франковщине – 89 (-1), Львовщине – 76 (-5), Житомирщине – 75 (+11).

Количество пациентов подключенных к ИВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

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