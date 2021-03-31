В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19: яка ситуація з ліжко-місцями

Марина Ліснічук Суспільство 10:57, 31.03.2021 Оновлено: 11:38, 31.03.2021

Минулої доби в Україні до лікарень потрапили 5558 осіб із коронавірусом чи підозрою на інфікування ним – це найбільше з початку пандемії. Найгірша ситуація із заповненістю медзакладів спостерігається на Київщині, Хмельниччині та Миколаївщині.

Станом на 31 березня у країні зайнято 45 750 ліжко-місць із 76 854, що становить 59,7%. Такі дані оновлено на порталі СОТА від Апарату РНБО України.

Наприклад, середній показник зайнятих ліжок із підведеним киснем – 53,1%, 1367 (+23 за добу) пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ.

Відсоток зайнятих ліжок
health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

  • м. Київ – 84,6%;

  • Житомирська область – 73,9%;

  • Львівська область – 71,1%;

  • Миколаївська область – 71%;

  • Київська область – 70,2%;

  • Хмельницька область – 66,2%.

  • Одеська область – 65,6%;

Ще в декількох областях цей показник досягає 50-63% або становить 35-47%, збільшився він і на Луганщині та Херсонщині, хоч там кількість ліжок із киснем заповнені менш ніж на 30% (27,58% та 17,26% відповідно).

Відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем
health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (показники збільшилися порівняно з попереднім днем):

  • Закарпатська – 82,2%;

  • Дніпропетровська – 80,7;

  • Львівська – 78,9%;

  • Харківська – 78,4%;

  • м. Київ – 78,2%;

  • Сумська – 75,9%;

Відсоток зайнятих ліжок інтенсивної терапії
health-security.rnbo.gov.ua

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 211 (-3), на Харківщині – 150 (+4), Вінниччині – 93 (+5), Івано-Франківщині – 89 (-1), Львівщині – 76 (-5), Житомирщині – 75 (+11).

Кількість пацієнтів, під'єднаних до ШВЛ
health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на ранок 31 березня в Україні офіційно підтверджено 1 674 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 226 – виявлено за минулу добу, 491 – діти, 335 – медичні працівники.

  • Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська вважає, що офіційну статистику щодо коронавірусу в Україні можна множити на п'ять, а то й на десять.

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